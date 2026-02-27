27.02.2026 18:22:00

Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages

Die zehn größten Kursgewinner vom Freitag:

1. Wiener Privatbank +4,81 Prozent 2. FACC +4,40 Prozent 3. Mayr-Melnhof +2,99 Prozent 4. Semperit +2,75 Prozent 5. Verbund +2,20 Prozent 6. EVN +2,07 Prozent 7. Frequentis +1,62 Prozent 8. Palfinger +1,57 Prozent 9. CA Immo +1,54 Prozent 10. Wienerberger +0,94 Prozent

Die zehn größten Kursverlierer vom Freitag:

1. Gurktaler Stämme -4,49 Prozent 2. Marinomed -3,55 Prozent 3. SBO -3,27 Prozent 4. Erste Group -2,80 Prozent 5. Warimpex -2,66 Prozent 6. BAWAG -2,65 Prozent 7. Addiko Bank -2,22 Prozent 8. Bajaj Mobility -2,06 Prozent 9. DO & CO -2,05 Prozent 10. AMAG -1,32 Prozent

