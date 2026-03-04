|
04.03.2026 18:35:00
Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages
1. FACC +10,94 Prozent 2. AT&S +7,36 Prozent 3. Marinomed +7,25 Prozent 4. Polytec +6,98 Prozent 5. Gurktaler Stämme +5,29 Prozent 6. Bajaj Mobility +4,83 Prozent 7. EuroTeleSites +4,44 Prozent 8. Lenzing +4,13 Prozent 9. Vienna Insurance +3,83 Prozent 10. voestalpine +3,79 Prozent
Die zehn größten Kursverlierer vom Mittwoch:
1. Gurktaler Vorzüge -16,15 Prozent 2. Frequentis -3,50 Prozent 3. Verbund -2,14 Prozent 4. CPI Europe -2,13 Prozent 5. RHI Magnesita -1,56 Prozent 6. Semperit -1,55 Prozent 7. EVN -1,42 Prozent 8. OMV -1,07 Prozent 9. UBM -0,78 Prozent 10. Flughafen Wien -0,38 Prozent
spa
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!