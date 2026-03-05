|
Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages
Die zehn größten Kursgewinner vom Donnerstag:
1. AMAG +4,00 Prozent 2. Austriacard +2,76 Prozent 3. Wolford +2,74 Prozent 4. Frequentis +1,96 Prozent 5. Post +1,48 Prozent 6. CPI Europe +1,47 Prozent 7. Polytec +1,09 Prozent 8. OMV +0,99 Prozent 9. Zumtobel +0,73 Prozent 10. Porr +0,52 Prozent
Die zehn größten Kursverlierer vom Donnerstag:
1. Linz Textil -13,04 Prozent 2. Warimpex -5,93 Prozent 3. Andritz -5,56 Prozent 4. AT&S -4,74 Prozent 5. Marinomed -4,23 Prozent 6. Palfinger -3,16 Prozent 7. Mayr-Melnhof -2,61 Prozent 8. voestalpine -2,48 Prozent 9. Strabag -2,15 Prozent 10. Wienerberger -2,06 Prozent
