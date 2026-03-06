06.03.2026 18:22:00

Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages

Die zehn größten Kursgewinner vom Freitag:

1. Warimpex +5,87 Prozent 2. Verbund +4,45 Prozent 3. Zumtobel +3,61 Prozent 4. SBO +2,63 Prozent 5. Telekom Austria +2,26 Prozent 6. OMV +2,22 Prozent 7. EVN +1,99 Prozent 8. Rosenbauer +1,91 Prozent 9. Andritz +1,57 Prozent 10. Wolford +1,33 Prozent

Die zehn größten Kursverlierer vom Freitag:

1. Rath -5,66 Prozent 2. Burgenland Holding -5,33 Prozent 3. DO & CO -4,74 Prozent 4. RHI Magnesita -4,52 Prozent 5. AT&S -4,23 Prozent 6. Wienerberger -3,97 Prozent 7. RBI -3,87 Prozent 8. EuroTeleSites -2,98 Prozent 9. Palfinger -2,70 Prozent 10. Mayr-Melnhof -2,25 Prozent

spa

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:32 KW 10: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13:04 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
06.03.26 David Einhorns Portfolio im 4. Quartal 2025
06.03.26 KW 10: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
05.03.26 Stanley Druckenmiller: Depot-Strategie im Schlussquartal 2025

Börse aktuell - Live Ticker

Abwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen