10.03.2026 18:29:00

Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages

Die zehn größten Kursgewinner vom Dienstag:

1. AT&S +12,40 Prozent 2. DO & CO +10,36 Prozent 3. FACC +10,31 Prozent 4. Austriacard +7,59 Prozent 5. voestalpine +7,01 Prozent 6. RBI +7,01 Prozent 7. Mayr-Melnhof +6,49 Prozent 8. RHI Magnesita +6,09 Prozent 9. Vienna Insurance +4,98 Prozent 10. Frequentis +4,14 Prozent

Die zehn größten Kursverlierer vom Dienstag:

1. Linz Textil -25,00 Prozent 2. Wiener Privatbank -5,56 Prozent 3. Kapsch TrafficCom -2,53 Prozent 4. Semperit -2,38 Prozent 5. Verbund -2,30 Prozent 6. OMV -1,82 Prozent 7. Burgenland Holding -1,78 Prozent 8. EVN -0,71 Prozent 9. Marinomed -0,58 Prozent 10. CPI Europe -0,31 Prozent

moe

