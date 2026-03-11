11.03.2026 18:22:00

Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages

Die zehn größten Kursgewinner vom Mittwoch:

1. Gurktaler Vorzüge +18,35 Prozent 2. Linz Textil +4,67 Prozent 3. Austriacard +3,45 Prozent 4. Marinomed +2,94 Prozent 5. Rosenbauer +2,70 Prozent 6. OMV +2,56 Prozent 7. AT&S +2,43 Prozent 8. Wiener Privatbank +1,96 Prozent 9. Rath +0,96 Prozent 10. Palfinger +0,71 Prozent

Die zehn größten Kursverlierer vom Mittwoch:

1. Manner -3,85 Prozent 2. Stadlauer Malz -3,74 Prozent 3. SBO -2,82 Prozent 4. Kapsch TrafficCom -2,59 Prozent 5. Vienna Insurance -2,45 Prozent 6. DO & CO -2,43 Prozent 7. EVN -2,32 Prozent 8. FACC -2,18 Prozent 9. Uniqa -1,51 Prozent 10. BAWAG -1,44 Prozent

