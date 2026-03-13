13.03.2026 18:23:00

Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages

Die zehn größten Kursgewinner vom Freitag:

1. Burgenland Holding +6,25 Prozent 2. Wiener Privatbank +2,97 Prozent 3. Semperit +2,94 Prozent 4. Gurktaler Stämme +2,78 Prozent 5. Rosenbauer +2,50 Prozent 6. Polytec +2,02 Prozent 7. Post +1,98 Prozent 8. SBO +1,69 Prozent 9. EVN +1,63 Prozent 10. OMV +1,47 Prozent

Die zehn größten Kursverlierer vom Freitag:

1. RHI Magnesita -4,76 Prozent 2. Andritz -4,62 Prozent 3. Uniqa -3,47 Prozent 4. Porr -3,47 Prozent 5. voestalpine -3,42 Prozent 6. Palfinger -3,24 Prozent 7. Mayr-Melnhof -2,86 Prozent 8. Wienerberger -2,83 Prozent 9. DO & CO -2,68 Prozent 10. Erste Group -2,51 Prozent

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Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht sehr schwach ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel im Minus -- Wall Street schlussendlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag klar im Minus. Auch der deutsche Aktienmarkt konnte seine zwischenzeitlichen Gewinne nicht nachhaltig verteidigen. Die US-Börsen notierten am Freitag tiefer. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.
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