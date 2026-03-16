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16.03.2026 18:27:00

Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages

Die zehn größten Kursgewinner vom Montag:

1. AT&S +4,56 Prozent 2. Austriacard +2,78 Prozent 3. Palfinger +2,77 Prozent 4. Verbund +2,69 Prozent 5. Addiko Bank +2,34 Prozent 6. BAWAG +2,19 Prozent 7. OMV +1,70 Prozent 8. FACC +1,67 Prozent 9. CPI Europe +1,66 Prozent 10. Kapsch TrafficCom +1,15 Prozent

Die zehn größten Kursverlierer vom Montag:

1. Frauenthal -3,48 Prozent 2. Semperit -2,85 Prozent 3. Rosenbauer -2,44 Prozent 4. Uniqa -1,73 Prozent 5. Vienna Insurance -1,61 Prozent 6. EVN -1,43 Prozent 7. Telekom Austria -1,41 Prozent 8. UBM -1,35 Prozent 9. Wienerberger -1,20 Prozent 10. Lenzing -1,13 Prozent

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ATX schließlich freundlich -- DAX schlussendlich fester -- Asiens Börsen letztlich überwiegend leichter
Der heimische Aktienmarkt konnte am Montag in die Gewinnzone drehen. Der deutsche Leitindex kämpfte sich über die Nulllinie zurück. Die US-Börsen zeigen sich von ihrer freundlichen Seite. Die asiatischen Börsen zeigten sich zum Wochenstart uneinheitlich.
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