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17.03.2026 18:33:00
Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages
Die zehn größten Kursgewinner vom Dienstag:
1. FACC +3,98 Prozent 2. Vienna Insurance +3,93 Prozent 3. Semperit +3,45 Prozent 4. Frequentis +3,36 Prozent 5. Uniqa +2,99 Prozent 6. Bajaj Mobility +2,47 Prozent 7. Addiko Bank +2,29 Prozent 8. Wiener Privatbank +1,92 Prozent 9. OMV +1,59 Prozent 10. DO & CO +1,49 Prozent
Die zehn größten Kursverlierer vom Dienstag:
1. Gurktaler Stämme -8,11 Prozent 2. Mayr-Melnhof -3,28 Prozent 3. Polytec -2,25 Prozent 4. Flughafen Wien -1,92 Prozent 5. Marinomed -1,71 Prozent 6. Austriacard -1,35 Prozent 7. Post -0,90 Prozent 8. Andritz -0,87 Prozent 9. Zumtobel -0,85 Prozent 10. UBM -0,82 Prozent
moe
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