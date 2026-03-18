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18.03.2026 18:22:00

Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages

Die zehn größten Kursgewinner vom Mittwoch:

1. Semperit +23,87 Prozent 2. BAWAG +6,12 Prozent 3. AMAG +4,46 Prozent 4. Telekom Austria +2,39 Prozent 5. Manner +1,98 Prozent 6. Strabag +1,98 Prozent 7. Wiener Privatbank +1,89 Prozent 8. AT&S +1,87 Prozent 9. RBI +1,53 Prozent 10. Erste Group +1,51 Prozent

Die zehn größten Kursverlierer vom Mittwoch:

1. FACC -2,64 Prozent 2. Warimpex -1,41 Prozent 3. Lenzing -1,36 Prozent 4. CPI Europe -1,27 Prozent 5. Addiko Bank -1,12 Prozent 6. UBM -1,10 Prozent 7. Stadlauer Malz -0,98 Prozent 8. Uniqa -0,79 Prozent 9. Palfinger -0,56 Prozent 10. Verbund -0,52 Prozent

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