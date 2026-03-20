20.03.2026 19:17:00

Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages

Die zehn größten Kursgewinner vom Freitag:

1. Lenzing +6,01 Prozent
2. Palfinger +3,67 Prozent
3. Wolford +3,38 Prozent
4. SBO +2,33 Prozent
5. Agrana +1,78 Prozent
6. Kapsch TrafficCom +1,15 Prozent
7. Stadlauer Malz +0,99 Prozent
8. BTV +0,72 Prozent
9. UBM +0,57 Prozent
10. Addiko Bank +0,39 Prozent

Die zehn größten Kursverlierer vom Freitag:

1. Marinomed -10,71 Prozent
2. Frequentis -6,72 Prozent
3. Bajaj Mobility -5,84 Prozent
4. AT&S -5,47 Prozent
5. Vienna Insurance -4,66 Prozent
6. Flughafen Wien -3,75 Prozent
7. FACC -3,36 Prozent
8. CA Immo -3,08 Prozent
9. Austriacard -3,00 Prozent
10. Porr -2,72 Prozent

spa

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