23.03.2026 18:32:00
Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages
1. Lenzing +6,73 Prozent 2. AT&S +6,40 Prozent 3. Mayr-Melnhof +4,37 Prozent 4. voestalpine +4,25 Prozent 5. DO & CO +4,06 Prozent 6. Austriacard +3,83 Prozent 7. RHI Magnesita +3,72 Prozent 8. Kapsch TrafficCom +3,04 Prozent 9. Frequentis +3,00 Prozent 10. Porr +2,95 Prozent
Die zehn größten Kursverlierer vom Montag:
1. Wolford -8,50 Prozent 2. Verbund -5,17 Prozent 3. Marinomed -5,00 Prozent 4. Palfinger -3,96 Prozent 5. EVN -2,54 Prozent 6. AMAG -2,47 Prozent 7. Burgenland Holding -2,35 Prozent 8. CA Immo -2,18 Prozent 9. SBO -2,13 Prozent 10. Zumtobel -1,77 Prozent
rst
