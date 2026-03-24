|
24.03.2026 18:32:00
Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages
Die zehn größten Kursgewinner vom Dienstag:
1. Lenzing +4,73 Prozent 2. Wolford +3,57 Prozent 3. OMV +2,30 Prozent 4. Telekom Austria +2,22 Prozent 5. Flughafen Wien +1,57 Prozent 6. Vienna Insurance +1,52 Prozent 7. Zumtobel +1,42 Prozent 8. voestalpine +1,29 Prozent 9. Mayr-Melnhof +1,28 Prozent 10. Bajaj Mobility +1,26 Prozent
Die zehn größten Kursverlierer vom Dienstag:
1. AT&S -3,59 Prozent 2. FACC -3,00 Prozent 3. DO & CO -2,52 Prozent 4. Frequentis -2,33 Prozent 5. Polytec -2,30 Prozent 6. Rosenbauer -2,16 Prozent 7. Porr -2,00 Prozent 8. Manner -1,96 Prozent 9. Marinomed -1,75 Prozent 10. SBO -1,60 Prozent
moe
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht fester in den Feierabend -- DAX legt letztlich kräftig zu -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen schließlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Mittwoch aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich mit Aufschlägen. Die US-Börsen zeigten sich mit gut behaupteter Tendenz. Die Börsen in Fernost bewegten sich zur Wochenmitte auf höherem Niveau.