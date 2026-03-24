24.03.2026 18:32:00

Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages

Die zehn größten Kursgewinner vom Dienstag:

1. Lenzing +4,73 Prozent 2. Wolford +3,57 Prozent 3. OMV +2,30 Prozent 4. Telekom Austria +2,22 Prozent 5. Flughafen Wien +1,57 Prozent 6. Vienna Insurance +1,52 Prozent 7. Zumtobel +1,42 Prozent 8. voestalpine +1,29 Prozent 9. Mayr-Melnhof +1,28 Prozent 10. Bajaj Mobility +1,26 Prozent

Die zehn größten Kursverlierer vom Dienstag:

1. AT&S -3,59 Prozent 2. FACC -3,00 Prozent 3. DO & CO -2,52 Prozent 4. Frequentis -2,33 Prozent 5. Polytec -2,30 Prozent 6. Rosenbauer -2,16 Prozent 7. Porr -2,00 Prozent 8. Manner -1,96 Prozent 9. Marinomed -1,75 Prozent 10. SBO -1,60 Prozent

moe

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Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Mittwoch aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich mit Aufschlägen. Die US-Börsen zeigten sich mit gut behaupteter Tendenz. Die Börsen in Fernost bewegten sich zur Wochenmitte auf höherem Niveau.
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