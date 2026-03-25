25.03.2026 18:23:00

Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages

Die zehn größten Kursgewinner vom Mittwoch:

1. AT&S +11,58 Prozent 2. Lenzing +6,02 Prozent 3. Frequentis +5,37 Prozent 4. Andritz +4,02 Prozent 5. Zumtobel +3,94 Prozent 6. Vienna Insurance +3,82 Prozent 7. Erste Group +3,69 Prozent 8. Uniqa +3,69 Prozent 9. Addiko Bank +3,53 Prozent 10. RBI +3,02 Prozent

Die Kursverlierer vom Mittwoch:

1. Gurktaler Vorzüge -4,00 Prozent 2. Flughafen Wien -1,54 Prozent 3. Telekom Austria -1,41 Prozent 4. UBM -0,85 Prozent 5. Marinomed -0,71 Prozent 6. FACC -0,15 Prozent

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ATX geht fester in den Feierabend -- DAX legt letztlich kräftig zu -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen schließlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Mittwoch aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich mit Aufschlägen. Die US-Börsen zeigten sich mit gut behaupteter Tendenz. Die Börsen in Fernost bewegten sich zur Wochenmitte auf höherem Niveau.
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