26.03.2026 18:22:00

Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages

Die zehn größten Kursgewinner vom Donnerstag:

1. Bajaj Mobility +3,55 Prozent 2. Agrana +3,08 Prozent 3. OMV +2,48 Prozent 4. Polytec +2,35 Prozent 5. Addiko Bank +1,89 Prozent 6. SBO +1,88 Prozent 7. Marinomed +1,44 Prozent 8. FACC +1,33 Prozent 9. Verbund +0,70 Prozent 10. Telekom Austria +0,66 Prozent

Die zehn größten Kursverlierer vom Donnerstag:

1. Frequentis -4,82 Prozent 2. AT&S -4,69 Prozent 3. DO & CO -2,91 Prozent 4. Palfinger -2,87 Prozent 5. Zumtobel -2,57 Prozent 6. RHI Magnesita -2,46 Prozent 7. BAWAG -2,29 Prozent 8. RBI -2,09 Prozent 9. Wolford -2,07 Prozent 10. Vienna Insurance -1,60 Prozent

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Dow schließt schwächer -- ATX und DAX gehen mit Verlusten in den Feierabend -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten am Donnerstag abwärts. Die US-Börsen gaben ebenso nach. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Donnerstag auf niedrigerem Niveau.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

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