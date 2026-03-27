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27.03.2026 18:28:00
Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages
1. Frequentis +6,85 Prozent 2. Bajaj Mobility +4,48 Prozent 3. BTV Vier Länder Bank +2,17 Prozent 4. Lenzing +1,23 Prozent 5. Rosenbauer +0,87 Prozent 6. Marinomed Biotech +0,71 Prozent 7. Burgenland Holding +0,61 Prozent 8. UBM +0,29 Prozent 9. EVN +0,18 Prozent
Die zehn größten Kursverlierer vom Freitag:
1. Maschinenfabrik Heid -71,01 Prozent 2. Kapsch TrafficCom -3,99 Prozent 3. FACC -3,21 Prozent 4. Agrana -2,99 Prozent 5. voestalpine -2,71 Prozent 6. Addiko Bank -2,6 Prozent 7. Erste Group -2,57 Prozent 8. Porr -2,46 Prozent 9. AT&S -2,46 Prozent 10. Vienna Insurance -2,44 Prozent
spa
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