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30.03.2026 18:33:00
Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages
Die zehn größten Kursgewinner von Montag:
1. Verbund +4,24 Prozent 2. Agrana +3,96 Prozent 3. CA Immo +3,65 Prozent 4. CPI Europe +3,62 Prozent 5. Wolford +3,57 Prozent 6. SBO +2,85 Prozent 7. EVN +2,37 Prozent 8. OMV +2,37 Prozent 9. Polytec +2,35 Prozent 10. Mayr-Melnhof +2,18 Prozent
Die zehn größten Kursverlierer von Montag:
1. Bajaj Mobility -5,42 Prozent 2. FACC -4,67 Prozent 3. Andritz -3,93 Prozent 4. RHI Magnesita -2,92 Prozent 5. Lenzing -2,22 Prozent 6. voestalpine -1,89 Prozent 7. DO & CO -1,71 Prozent 8. UBM -1,43 Prozent 9. RBI -1,26 Prozent 10. Kapsch TrafficCom -1,13 Prozent
mik
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