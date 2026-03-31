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31.03.2026 18:24:00
Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages
1. Stadlauer Malz +10,78 Prozent 2. Porr +4,53 Prozent 3. Agrana +3,39 Prozent 4. UBM +2,91 Prozent 5. Frauenthal +2,70 Prozent 6. FACC +2,37 Prozent 7. Strabag +2,15 Prozent 8. Bajaj Mobility +2,13 Prozent 9. BAWAG +2,05 Prozent 10. CA Immo +2,01 Prozent
Die zehn größten Kursverlierer vom Dienstag:
1. Linz Textil -10,53 Prozent 2. Addiko Bank -5,34 Prozent 3. Mayr-Melnhof -3,03 Prozent 4. Wiener Privatbank -2,78 Prozent 5. Zumtobel -2,07 Prozent 6. Lenzing -1,86 Prozent 7. CPI Europe -1,21 Prozent 8. Verbund -1,06 Prozent 9. Manner -0,97 Prozent 10. BKS Bank -0,96 Prozent
moe
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Der heimische Aktienmarkt konnte die Verlustzone am Dienstag hinter sich lassen. Der deutsche Leitindex konnte ebenfalls Gewinne verbuchen. An der Wall Street dominierten die Käufer. An den Börsen in Asien waren mehrheitlich rote Vorzeichen zu sehen.