07.04.2026 18:25:00

Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages

Die zehn größten Kursgewinner vom Dienstag:

1. Heid +25,00 Prozent 2. AMAG +1,48 Prozent 3. Telekom Austria +1,41 Prozent 4. OMV +1,11 Prozent 5. BTV +0,70 Prozent 6. RBI +0,69 Prozent 7. Agrana +0,42 Prozent 8. Erste Group +0,21 Prozent 9. Rosenbauer +0,21 Prozent 10. SBO +0,14 Prozent

Die zehn größten Kursverlierer vom Dienstag:

1. Wiener Privatbank -5,66 Prozent 2. Austriacard -5,39 Prozent 3. Frequentis -5,01 Prozent 4. Kapsch TrafficCom -4,53 Prozent 5. Zumtobel -3,73 Prozent 6. FACC -2,51 Prozent 7. Mayr-Melnhof -2,30 Prozent 8. RHI Magnesita -2,15 Prozent 9. Wolford -2,07 Prozent 10. Polytec -1,97 Prozent

nn

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