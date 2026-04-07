|
07.04.2026 18:25:00
Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages
Die zehn größten Kursgewinner vom Dienstag:
1. Heid +25,00 Prozent 2. AMAG +1,48 Prozent 3. Telekom Austria +1,41 Prozent 4. OMV +1,11 Prozent 5. BTV +0,70 Prozent 6. RBI +0,69 Prozent 7. Agrana +0,42 Prozent 8. Erste Group +0,21 Prozent 9. Rosenbauer +0,21 Prozent 10. SBO +0,14 Prozent
Die zehn größten Kursverlierer vom Dienstag:
1. Wiener Privatbank -5,66 Prozent 2. Austriacard -5,39 Prozent 3. Frequentis -5,01 Prozent 4. Kapsch TrafficCom -4,53 Prozent 5. Zumtobel -3,73 Prozent 6. FACC -2,51 Prozent 7. Mayr-Melnhof -2,30 Prozent 8. RHI Magnesita -2,15 Prozent 9. Wolford -2,07 Prozent 10. Polytec -1,97 Prozent
nn
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerIran-Krieg und Ölpreise im Blick: ATX und DAX schlussendlich mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich ohne große Ausschläge
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich nach dem langen Osterwochenende schwächer. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. An den Börsen in Fernost dominierte am Dienstag Zurückhaltung.