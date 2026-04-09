Diese Österreich-Aktien sind aktuell attraktive Investments. Eine Chart-Sondersendung von BNP Paribas Zertifikate mit Experte Christian Drastil. -W-
09.04.2026 18:22:00

Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages

Die zehn größten Kursgewinner vom Donnerstag:

1. Gurktaler Stämme +5,88 Prozent 2. Polytec +4,78 Prozent 3. Gurktaler Vorzüge +4,17 Prozent 4. Andritz +4,08 Prozent 5. Wolford +2,11 Prozent 6. Post +1,97 Prozent 7. Verbund +1,77 Prozent 8. Bajaj Mobility +1,70 Prozent 9. Zumtobel +1,37 Prozent 10. Porr +1,26 Prozent

Die zehn größten Kursverlierer vom Donnerstag:

1. Addiko Bank -5,38 Prozent 2. DO & CO -4,38 Prozent 3. Frequentis -3,51 Prozent 4. FACC -2,60 Prozent 5. Wienerberger -2,33 Prozent 6. Manner -1,94 Prozent 7. Rosenbauer -1,65 Prozent 8. Marinomed -1,45 Prozent 9. RHI Magnesita -1,33 Prozent 10. voestalpine -1,32 Prozent

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