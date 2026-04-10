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10.04.2026 20:11:00
Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages
Die zehn größten Kursgewinner vom Freitag:
1. Addiko Bank +11,79 Prozent
1. Marinomed Biotech -5,15 Prozent
1. Addiko Bank +11,79 Prozent
2. RBI +10,66 Prozent
3. Mayr-Melnhof +6,98 Prozent
4. Rosenbauer +6,30 Prozent
5. Erste Group +4,80 Prozent
6. Wienerberger +4,44 Prozent
7. Lenzing +4,18 Prozent
8. AT&S +4,06 Prozent
9. Flughafen Wien +3,15 Prozent
10. Strabag +3,15 Prozent
Die größten Kursverlierer vom Freitag:
1. Marinomed Biotech -5,15 Prozent
2. OMV -1,90 Prozent
3. Kapsch TrafficCom -1,11 Prozent
4. CPI Europe -0,51 Prozent
5. UBM -0,28 Prozent
6. Österreichische Post -0,28 Prozent
7. FACC -0,14 Prozent
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