13.04.2026 18:39:00

Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages

Die zehn größten Kursgewinner vom Montag:

1. Marinomed +6,20 Prozent 2. SW Umwelttechnik +6,06 Prozent 3. Wolford +2,76 Prozent 4. Gurktaler Vorzüge +2,40 Prozent 5. SBO +1,92 Prozent 6. RBI +1,67 Prozent 7. AMAG +1,40 Prozent 8. Vienna Insurance +1,37 Prozent 9. Frequentis +1,24 Prozent 10. CA Immo +1,17 Prozent

Die zehn größten Kursverlierer vom Montag:

1. Post -5,41 Prozent 2. Flughafen Wien -2,67 Prozent 3. Lenzing -2,41 Prozent 4. voestalpine -2,32 Prozent 5. RHI Magnesita -1,97 Prozent 6. Porr -1,96 Prozent 7. Verbund -1,87 Prozent 8. DO & CO -1,83 Prozent 9. Wienerberger -1,58 Prozent 10. Andritz -1,48 Prozent

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Neue Hoffnung im Iran-Konflikt: ATX und DAX schließen schwächer -- US-Börsen schließen moderat höher -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Leitindex eröffneten die Handelswoche mit Verlusten. Die US-Börsen zeigten sich am Montag fester. Die Börsen in Fernost präsentierten sich zum Wochenstart mehrheitlich mit negativen Vorzeichen.
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