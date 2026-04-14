14.04.2026 18:31:00

Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages

Die zehn größten Kursgewinner vom Dienstag:

1. BAWAG +7,51 Prozent 2. Frequentis +6,78 Prozent 3. RHI Magnesita +5,02 Prozent 4. Rosenbauer +4,33 Prozent 5. AT&S +4,22 Prozent 6. Austriacard +3,44 Prozent 7. Wolford +2,68 Prozent 8. Uniqa +2,66 Prozent 9. RBI +2,00 Prozent 10. FACC +1,98 Prozent

Die zehn größten Kursverlierer von Dienstag:

1. SW Umwelttechnik -3,43 Prozent 2. Stadlauer Malz -2,65 Prozent 3. Verbund -2,52 Prozent 4. EVN -2,23 Prozent 5. OMV -1,01 Prozent 6. Agrana -0,83 Prozent 7. Telekom Austria -0,73 Prozent 8. Addiko Bank -0,72 Prozent 9. Gurktaler Stämme -0,56 Prozent 10. Strabag -0,21 Prozent

mik

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Hoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX knapp in Grün -- DAX auf Richtungssuche -- Wall Street vor ruhigem Start -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit leichten Gewinnen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begibt. Die US-Börsen dürften sich zum Wochenmitte seitwärts bewegen. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.
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