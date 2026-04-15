15.04.2026 18:22:00

Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages

Die zehn größten Kursgewinner vom Mittwoch:

1. Bajaj Mobility +5,50 Prozent 2. Rosenbauer +3,40 Prozent 3. Frequentis +2,41 Prozent 4. AT&S +2,32 Prozent 5. BAWAG +2,11 Prozent 6. AMAG +1,70 Prozent 7. Post +1,47 Prozent 8. Agrana +0,84 Prozent 9. CA Immo +0,76 Prozent 10. Marinomed +0,73 Prozent

Die zehn größten Kursverlierer vom Mittwoch:

1. Strabag -6,48 Prozent 2. Porr -2,96 Prozent 3. RHI Magnesita -2,23 Prozent 4. Wienerberger -2,21 Prozent 5. Wolford -1,96 Prozent 6. Mayr-Melnhof -1,83 Prozent 7. FACC -1,80 Prozent 8. voestalpine -1,78 Prozent 9. SBO -1,61 Prozent 10. Uniqa -1,18 Prozent

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Hoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX verliert schließlich leicht -- DAX schließt wenig verändert -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich unentschlossen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begeben hat. Die US-Börsen bewegen sich zum Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.
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