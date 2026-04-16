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16.04.2026 18:23:00
Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages
1. AT&S +5,80 Prozent 2. SW Umwelttechnik +4,73 Prozent 3. Bajaj Mobility +3,32 Prozent 4. BTV Vier Länder Bank +1,39 Prozent 5. OMV +1,03 Prozent 6. AMAG +0,67 Prozent 7. Wienerberger +0,56 Prozent 8. Lenzing +0,41 Prozent 9. Flughafen Wien +0,39 Prozent 10. Strabag +0,34 Prozent
Die zehn größten Kursverlierer vom Donnerstag:
1. FACC -3,25 Prozent 2. DO & CO -2,52 Prozent 3. Burgenland Holding -2,40 Prozent 4. Rosenbauer -2,19 Prozent 5. Frequentis -2,11 Prozent 6. Agrana -2,08 Prozent 7. RBI -1,99 Prozent 8. Vienna Insurance -1,48 Prozent 9. UNIQA -1,31 Prozent 10. RHI Magnesita -1,30 Prozent
spa
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