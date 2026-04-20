20.04.2026 18:30:00

Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages

Die zehn größten Kursgewinner vom Montag:

1. AT&S +5,08 Prozent 2. Bajaj Mobility +4,33 Prozent 3. Verbund +3,10 Prozent 4. Marinomed +2,17 Prozent 5. AMAG +1,34 Prozent 6. SW Umwelttechnik +1,12 Prozent 7. Rath +0,96 Prozent 8. OMV +0,88 Prozent 9. Agrana +0,84 Prozent 10. Mayr-Melnhof +0,55 Prozent

Die zehn größten Kursverlierer vom Montag:

1. RBI -4,45 Prozent 2. FACC -4,21 Prozent 3. UBM -3,89 Prozent 4. Wienerberger -3,71 Prozent 5. Erste Group -3,31 Prozent 6. Frequentis -3,29 Prozent 7. Flughafen Wien -2,67 Prozent 8. DO & CO -2,56 Prozent 9. RHI Magnesita -2,48 Prozent 10. BAWAG -2,39 Prozent

moe

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