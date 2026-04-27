27.04.2026 18:24:00

Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages

Die zehn größten Kursgewinner vom Montag:

1. Austriacard +7,61 Prozent 2. Wolford +5,19 Prozent 3. SBO +1,63 Prozent 4. Flughafen Wien +1,60 Prozent 5. CA Immo +1,52 Prozent 6. FACC +1,24 Prozent 7. EVN +1,23 Prozent 8. Wienerberger +1,15 Prozent 9. Manner +0,96 Prozent 10. Andritz +0,87 Prozent

Die zehn größten Kursverlierer vom Montag:

1. Rath -8,70 Prozent 2. AT&S -5,74 Prozent 3. Gurktaler Vorzüge -4,00 Prozent 4. Agrana -2,93 Prozent 5. Marinomed -2,92 Prozent 6. Bajaj Mobility -2,85 Prozent 7. Lenzing -2,14 Prozent 8. Telekom Austria -1,44 Prozent 9. Strabag -1,38 Prozent 10. Zumtobel -1,37 Prozent

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Der heimische Leitindex präsentierte sich zum Wochenstart freundlich. Der DAX gab etwas nach. An den US-Börsen zeigte sich keine einheitliche Richtung. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Montag vermehrt mit Gewinnen.
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