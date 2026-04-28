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28.04.2026 18:26:00
Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages
1. RHI Magnesita +3,53 Prozent 2. Agrana +3,45 Prozent 3. Marinomed +3,01 Prozent 4. Rosenbauer +2,86 Prozent 5. Stadlauer Malz +2,73 Prozent 6. RBI +2,04 Prozent 7. OMV +1,71 Prozent 8. Gurktaler Vorzüge +1,67 Prozent 9. Bajaj Mobility +1,58 Prozent 10. Wolford +1,41 Prozent
Die zehn größten Kursverlierer vom Dienstag:
1. Mayr-Melnhof -5,39 Prozent 2. Verbund -4,45 Prozent 3. AT&S -4,35 Prozent 4. Frequentis -4,10 Prozent 5. Polytec -2,39 Prozent 6. Warimpex -2,04 Prozent 7. Flughafen Wien -1,97 Prozent 8. SBO -1,60 Prozent 9. Andritz -1,45 Prozent 10. Kapsch TrafficCom -1,44 Prozent
moe
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