30.04.2026 18:22:00
Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages
1. Polytec +5,47 Prozent 2. Warimpex +4,08 Prozent 3. Burgenland Holding +3,07 Prozent 4. AT&S +2,96 Prozent 5. Wolford +2,76 Prozent 6. Frauenthal +2,68 Prozent 7. EVN +2,48 Prozent 8. DO & CO +2,37 Prozent 9. CPI Europe +2,23 Prozent 10. Strabag +1,93 Prozent
Die zehn größten Kursverlierer vom Donnerstag:
1. Erste Group -6,18 Prozent 2. Wiener Privatbank -5,61 Prozent 3. Kapsch TrafficCom -3,94 Prozent 4. Palfinger -1,82 Prozent 5. Marinomed -1,53 Prozent 6. Andritz -0,96 Prozent 7. Rosenbauer -0,70 Prozent 8. UBM -0,58 Prozent 9. BAWAG -0,55 Prozent 10. Bajaj Mobility -0,45 Prozent
spa
