30.04.2026 18:22:00

Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages

Die zehn größten Kursgewinner vom Donnerstag:

1. Polytec +5,47 Prozent 2. Warimpex +4,08 Prozent 3. Burgenland Holding +3,07 Prozent 4. AT&S +2,96 Prozent 5. Wolford +2,76 Prozent 6. Frauenthal +2,68 Prozent 7. EVN +2,48 Prozent 8. DO & CO +2,37 Prozent 9. CPI Europe +2,23 Prozent 10. Strabag +1,93 Prozent

Die zehn größten Kursverlierer vom Donnerstag:

1. Erste Group -6,18 Prozent 2. Wiener Privatbank -5,61 Prozent 3. Kapsch TrafficCom -3,94 Prozent 4. Palfinger -1,82 Prozent 5. Marinomed -1,53 Prozent 6. Andritz -0,96 Prozent 7. Rosenbauer -0,70 Prozent 8. UBM -0,58 Prozent 9. BAWAG -0,55 Prozent 10. Bajaj Mobility -0,45 Prozent

spa

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Börse aktuell - Live Ticker

EZB, Fed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX geht leichter ins lange Wochenende -- DAX letztlich in Grün
Der heimische Leitindex tendierte am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex erzielte währenddessen Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen