06.05.2026 18:22:00

Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages

Die zehn größten Kursgewinner vom Mittwoch:

1. Marinomed +12,63 Prozent 2. Rath +9,52 Prozent 3. Frequentis +8,09 Prozent 4. FACC +7,90 Prozent 5. DO & CO +7,30 Prozent 6. Gurktaler Stämme +5,88 Prozent 7. Wienerberger +5,81 Prozent 8. Uniqa +5,35 Prozent 9. Vienna Insurance +4,96 Prozent 10. RBI +4,82 Prozent

Die Kursverlierer vom Mittwoch:

1. SBO -4,92 Prozent 2. Burgenland Holding -4,07 Prozent 3. Verbund -2,09 Prozent 4. OMV -1,46 Prozent 5. BTV -0,63 Prozent 6. EuroTeleSites -0,42 Prozent 7. Bajaj Mobility -0,22 Prozent

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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigten sich am Donnerstag mit Verlusten. Die US-Börsen präsentierten sich mit schwächerer Tendenzen. Die Börsen in Fernost verzeichneten am Donnerstag Gewinne.
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