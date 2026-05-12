12.05.2026 18:24:00

Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages

Die zehn größten Kursgewinner vom Dienstag:

1. Addiko Bank +5,07 Prozent 2. Rath +4,55 Prozent 3. AMAG +1,81 Prozent 4. Gurktaler Vorzüge +1,63 Prozent 5. FACC +1,18 Prozent 6. Rosenbauer +1,02 Prozent 7. OMV +0,92 Prozent 8. Strabag +0,44 Prozent 9. UBM +0,29 Prozent

Die zehn größten Kursverlierer vom Dienstag:

1. Frequentis -15,86 Prozent 2. AT&S -5,35 Prozent 3. Wienerberger -4,86 Prozent 4. Agrana -4,10 Prozent 5. Erste Group -3,40 Prozent 6. Palfinger -3,35 Prozent 7. Zumtobel -2,79 Prozent 8. Frauenthal -2,61 Prozent 9. RHI Magnesita -2,17 Prozent 10. Mayr-Melnhof -2,15 Prozent

moe

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ATX letztlich mit Verlusten -- DAX schließt unter 24.000 Punkten -- US-Handel endet uneinheitlich -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Leitindex zeigten sich am zweiten Handelstag der Woche schwach. An den US-Börsen ging es uneinheitlich zu. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.
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