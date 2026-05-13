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13.05.2026 18:23:00
Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages
Die zehn größten Kursgewinner vom Mittwoch:
1. Bajaj Mobility +7,33 Prozent 2. AT&S +4,83 Prozent 3. Rath +4,35 Prozent 4. Lenzing +2,75 Prozent 5. voestalpine +2,46 Prozent 6. Polytec +2,27 Prozent 7. Agrana +1,71 Prozent 8. FACC +1,31 Prozent 9. Verbund +1,16 Prozent 10. Telekom Austria +1,01 Prozent
Die zehn größten Kursverlierer vom Mittwoch:
1. Gurktaler Stämme -5,56 Prozent 2. Wienerberger -4,44 Prozent 3. Frauenthal -3,57 Prozent 4. Rosenbauer -3,04 Prozent 5. Flughafen Wien -2,81 Prozent 6. Wolford -2,68 Prozent 7. SW Umwelttechnik -2,50 Prozent 8. Porr -2,19 Prozent 9. Burgenland Holding -1,82 Prozent 10. Gurktaler Vorzüge -1,60 Prozent
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