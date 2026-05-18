18.05.2026 18:35:00

Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages

Die zehn größten Kursgewinner vom Montag:

1. RHI Magnesita +5,25 Prozent 2. AT&S +4,38 Prozent 3. Frauenthal +3,70 Prozent 4. Rosenbauer +2,76 Prozent 5. SW Umwelttechnik +2,56 Prozent 6. EVN +2,29 Prozent 7. Wolford +2,22 Prozent 8. Post +1,94 Prozent 9. OMV +1,59 Prozent 10. SBO +1,46 Prozent

Die zehn größten Kursverlierer vom Montag:

1. Porr -3,73 Prozent 2. Strabag -3,20 Prozent 3. Addiko Bank -2,91 Prozent 4. Polytec -2,64 Prozent 5. Frequentis -2,50 Prozent 6. Palfinger -2,01 Prozent 7. Agrana -1,68 Prozent 8. Marinomed -1,50 Prozent 9. AMAG -1,42 Prozent 10. RBI -1,17 Prozent

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Der heimische Markt zeigte sich am Montag ohne große Impulse. Der deutsche Leitindex bewegte sich aufwärts. Die US-Indizes weisen negative Vorzeichen auf. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenstart schwächer.
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