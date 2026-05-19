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19.05.2026 18:30:00
Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages
Die zehn größten Kursgewinner vom Dienstag:
1. Rosenbauer +4,03 Prozent 2. Warimpex +3,92 Prozent 3. Zumtobel +2,81 Prozent 4. Frauenthal +2,68 Prozent 5. Agrana +2,14 Prozent 6. Mayr-Melnhof +1,91 Prozent 7. AMAG +1,81 Prozent 8. Kapsch TrafficCom +1,39 Prozent 9. Flughafen Wien +1,23 Prozent 10. Marinomed +1,02 Prozent
Die zehn größten Kursverlierer vom Dienstag:
1. Vienna Insurance -3,70 Prozent 2. DO & CO -2,98 Prozent 3. Uniqa -2,58 Prozent 4. RHI Magnesita -2,18 Prozent 5. Strabag -1,94 Prozent 6. Andritz -1,90 Prozent 7. voestalpine -1,78 Prozent 8. Palfinger -1,76 Prozent 9. Post -1,74 Prozent 10. FACC -1,66 Prozent
moe
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