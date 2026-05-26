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26.05.2026 18:44:00
Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages
Die zehn größten Kursgewinner vom Dienstag:
1. Wolford +6,92 Prozent 2. Burgenland Holding +6,67 Prozent 3. Wiener Privatbank +3,74 Prozent 4. SBO +3,31 Prozent 5. FACC +2,45 Prozent 6. Austriacard +1,79 Prozent 7. RHI Magnesita +1,52 Prozent 8. Verbund +1,34 Prozent 9. Rosenbauer +1,29 Prozent 10. Post +1,27 Prozent
Die zehn größten Kursverlierer von Dienstag:
1. Vienna Insurance -2,92 Prozent 2. AT&S -2,78 Prozent 3. Lenzing -2,62 Prozent 4. DO & CO -2,41 Prozent 5. CA Immo -1,96 Prozent 6. Bajaj Mobility -1,88 Prozent 7. RBI -1,83 Prozent 8. Addiko Bank -1,82 Prozent 9. CPI Europe -1,81 Prozent 10. BAWAG -1,55 Prozent
mik
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