27.05.2026 18:23:00
Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages
1. Wiener Privatbank +3,60 Prozent 2. Porr +3,55 Prozent 3. RHI Magnesita +3,29 Prozent 4. Marinomed +2,60 Prozent 5. Polytec +2,30 Prozent 6. Palfinger +2,21 Prozent 7. Wienerberger +2,19 Prozent 8. Mayr-Melnhof +2,08 Prozent 9. voestalpine +1,65 Prozent 10. Post +1,56 Prozent
Die zehn größten Kursverlierer vom Mittwoch:
1. Bajaj Mobility -5,52 Prozent 2. Verbund -3,40 Prozent 3. OMV -2,47 Prozent 4. Frequentis -2,16 Prozent 5. Manner -1,90 Prozent 6. Flughafen Wien -1,02 Prozent 7. Rosenbauer -0,96 Prozent 8. Vienna Insurance -0,95 Prozent 9. Erste Group -0,88 Prozent 10. Gurktaler Vorzüge -0,79 Prozent
