28.05.2026 18:04:00
Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages
1. Porr +4,94 Prozent 2. Wiener Privatbank +4,35 Prozent 3. Polytec +4,27 Prozent 4. Frequentis +2,34 Prozent 5. Rosenbauer +2,25 Prozent 6. AustriaCard Holding +1,54 Prozent 7. Marinomed Biotech +1,52 Prozent 8. Flughafen Wien +1,23 Prozent 9. UBM +1,15 Prozent 10. AT&S +0,86 Prozent
Die zehn größten Kursverlierer vom Donnerstag:
1. RHI Magnesita -3,48 Prozent 2. CA Immo -3,17 Prozent 3. EVN -3,12 Prozent 4. Kapsch TrafficCom -2,83 Prozent 5. Linz Textil -2,70 Prozent 6. Vienna Insurance -2,56 Prozent 7. SBO -2,31 Prozent 8. BAWAG -1,76 Prozent 9. Zumtobel -1,69 Prozent 10. Lenzing -1,65 Prozent
