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01.06.2026 18:28:00
Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages
1. SW Umwelttechnik +5,26 Prozent 2. EVN +2,30 Prozent 3. Manner +2,00 Prozent 4. Addiko Bank +1,89 Prozent 5. Burgenland Holding +1,88 Prozent 6. Wiener Privatbank +1,67 Prozent 7. Kapsch TrafficCom +1,46 Prozent 8. Uniqa +1,40 Prozent 9. OMV +1,22 Prozent 10. BKS Bank +0,95 Prozent
Die zehn größten Kursverlierer vom Montag:
1. FACC -5,36 Prozent 2. voestalpine -4,30 Prozent 3. Frauenthal -4,24 Prozent 4. RBI -3,20 Prozent 5. Vienna Insurance -3,01 Prozent 6. CPI Europe -2,88 Prozent 7. Strabag -2,63 Prozent 8. DO & CO -2,47 Prozent 9. Palfinger -2,43 Prozent 10. Lenzing -1,90 Prozent
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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex tendierte ebenso tiefer. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost fanden zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.