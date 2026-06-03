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03.06.2026 18:22:00
Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages
Die zehn größten Kursgewinner vom Mittwoch:
1. Marinomed Biotech +4,67 Prozent 2. Warimpex +3,66 Prozent 3. voestalpine +2,32 Prozent 4. SBO +2,04 Prozent 5. AMAG +1,80 Prozent 6. OMV +1,34 Prozent 7. AT&S +1,33 Prozent 8. Strabag +1,19 Prozent 9. CPI Europe +0,66 Prozent 10. Polytec +0,63 Prozent
Die zehn größten Kursverlierer vom Mittwoch:
1. Bajaj Mobility -4,24 Prozent 2. Wolford -4,20 Prozent 3. EuroTeleSites -3,59 Prozent 4. Frequentis -3,39 Prozent 5. BAWAG -2,71 Prozent 6. Vienna Insurance -2,32 Prozent 7. Erste Group -2,24 Prozent 8. DO & CO -2,13 Prozent 9. Mayr-Melnhof -2,12 Prozent 10. Wienerberger -1,99 Prozent
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