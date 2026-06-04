04.06.2026 17:57:00

Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages

Die zehn größten Kursgewinner vom Donnerstag:

1. Zumtobel +4,58 Prozent 2. voestalpine +4,19 Prozent 3. EuroTeleSites +3,07 Prozent 4. BAWAG +3,05 Prozent 5. Flughafen Wien +2,83 Prozent 6. Rosenbauer +1,61 Prozent 7. Verbund +1,47 Prozent 8. SBO +1,43 Prozent 9. UNIQA +1,26 Prozent 10. Polytec +1,04 Prozent

Die zehn größten Kursverlierer vom Donnerstag:

1. AT&S -6,57 Prozent 2. Bajaj Mobility -3,65 Prozent 3. Marinomed Biotech -3,57 Prozent 4. Warimpex -3,53 Prozent 5. FACC -3,39 Prozent 6. Sempert AG Holding -2,59 Prozent 7. CPI Europe -1,83 Prozent 8. RHI Magnesita -1,48 Prozent 9. OMV -1,48 Prozent 10. Strabag -1,07 Prozent

spa

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Dow letztlich fester -- ATX und DAX schließen in Grün -- Asiens Börsen schlussendlich mit Abgaben
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Donnerstag aufwärts. Die US-Börsen zeigten sich von ihrer freundlichen Seite. Die Börsen in Fernost präsentierten sich in Rot.
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