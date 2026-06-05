05.06.2026 17:58:00

Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages

Die zehn größten Kursgewinner vom Freitag:

1. Frequentis +3,94 Prozent 2. Gurktaler Stämme +3,53 Prozent 3. Marinomed Biotech +1,85 Prozent 4. Agrana +1,72 Prozent 5. Warimpex +1,63 Prozent 6. Rosenbauer +1,59 Prozent 7. Erste Group +1,58 Prozent 8. Wolford +1,46 Prozent 9. Vienna Insurance +1,18 Prozent 10. Sempert AG Holding +1,00 Prozent

Die zehn größten Kursverlierer vom Freitag:

1. AT&S -6,33 Prozent 2. FACC -4,84 Prozent 3. Porr -4,83 Prozent 4. CA Immo -4,81 Prozent 5. EuroTeleSites -4,26 Prozent 6. voestalpine -3,24 Prozent 7. Lenzing -2,37 Prozent 8. Mayr-Melnhof -2,18 Prozent 9. Andritz -1,80 Prozent 10. Palfinger -1,77 Prozent

spa

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Der heimische Aktienmarkt gab vor dem Wochenende ab. Der deutsche Leitindex schwankte zwischen Gewinn- und Verlustzone. An der Wall Street geht es nach unten. Die Börsen in Fernost gaben am Freitag nach.
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