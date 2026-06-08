08.06.2026 18:25:00

Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages

Die zehn größten Kursgewinner vom Montag:

1. AT&S +4,20 Prozent 2. Frauenthal +1,74 Prozent 3. Gurktaler Vorzüge +1,63 Prozent 4. Zumtobel +1,28 Prozent 5. UBM +1,17 Prozent 6. Porr +1,04 Prozent 7. FACC +1,02 Prozent 8. Mayr-Melnhof +0,79 Prozent 9. BAWAG +0,66 Prozent 10. Andritz +0,52 Prozent

Die zehn größten Kursverlierer vom Freitag:

1. OMV -6,94 Prozent 2. Marinomed -6,36 Prozent 3. Rath -4,80 Prozent 4. voestalpine -3,14 Prozent 5. Wienerberger -2,93 Prozent 6. Addiko Bank -2,86 Prozent 7. Austriacard -2,73 Prozent 8. RHI Magnesita -2,42 Prozent 9. CA Immo -2,20 Prozent 10. Polytec -2,04 Prozent

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