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08.06.2026 18:38:00
Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages
Die zehn größten Kursgewinner vom Montag:
1. AT&S +4,20 Prozent 2. Frauenthal +1,74 Prozent 3. Gurktaler Vorzüge +1,63 Prozent 4. Zumtobel +1,28 Prozent 5. UBM +1,17 Prozent 6. Porr +1,04 Prozent 7. FACC +1,02 Prozent 8. Mayr-Melnhof +0,79 Prozent 9. BAWAG +0,66 Prozent 10. Andritz +0,52 Prozent
Die zehn größten Kursverlierer vom Montag:
1. OMV -6,94 Prozent 2. Marinomed -6,36 Prozent 3. Rath -4,80 Prozent 4. voestalpine -3,14 Prozent 5. Wienerberger -2,93 Prozent 6. Addiko Bank -2,86 Prozent 7. Austriacard -2,73 Prozent 8. RHI Magnesita -2,42 Prozent 9. CA Immo -2,20 Prozent 10. Polytec -2,04 Prozent
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Am heimischen Aktienmarkt herrschte am Montag Zurückhaltung. Der deutsche Markt zeigte sich ebenfalls mit Verlusten. An den US-Börsen entwickeln sich die Kurse unterschiedlich. In Fernost dominierten die Bären.