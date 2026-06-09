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09.06.2026 18:28:00
Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages
Die zehn größten Kursgewinner vom Dienstag:
1. Erste Group +1,98 Prozent 2. Zumtobel +1,77 Prozent 3. Vienna Insurance +1,68 Prozent 4. Warimpex +1,60 Prozent 5. Wolford +1,46 Prozent 6. Agrana +1,29 Prozent 7. BAWAG +1,25 Prozent 8. Verbund +1,02 Prozent 9. Marinomed +0,97 Prozent
Die zehn größten Kursverlierer vom Dienstag:
1. Frequentis -3,97 Prozent 2. Frauenthal -3,42 Prozent 3. Addiko Bank -2,94 Prozent 4. Strabag -2,86 Prozent 5. Flughafen Wien -2,79 Prozent 6. Kapsch TrafficCom -2,53 Prozent 7. CA Immo -2,47 Prozent 8. Mayr-Melnhof -1,95 Prozent 9. DO & CO -1,89 Prozent 10. Lenzing -1,79 Prozent
moe
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