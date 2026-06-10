10.06.2026 18:22:00

Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages

Die zehn größten Kursgewinner vom Mittwoch:

1. Linz Textil +2,41 Prozent 2. Austriacard +2,39 Prozent 3. Lenzing +2,05 Prozent 4. Porr +1,96 Prozent 5. CA Immo +1,84 Prozent 6. Vienna Insurance +1,82 Prozent 7. DO & CO +1,36 Prozent 8. Bajaj Mobility +1,21 Prozent 9. Polytec +1,05 Prozent 10. Telekom Austria +1,04 Prozent

Die zehn größten Kursverlierer vom Mittwoch:

1. Rath -18,07 Prozent 2. SW Umwelttechnik -5,00 Prozent 3. Wienerberger -3,30 Prozent 4. Stadlauer Malz -2,65 Prozent 5. Frauenthal -2,65 Prozent 6. Kapsch TrafficCom -2,59 Prozent 7. Palfinger -2,41 Prozent 8. voestalpine -2,37 Prozent 9. Frequentis -2,27 Prozent 10. RHI Magnesita -2,17 Prozent

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Iran-Krieg eskaliert: ATX schließt nach Richtungssuche schwächer -- US-Börsen schließen tiefer -- DAX letztlich leichter -- Asiens Börsen schließen tiefer
Der heimische Aktienmarkt notierte am Mittwoch tiefer. Der deutsche Aktienmarkt tendierte abwärts. An den US-Börsen ging es abwärts. Die asiatischen Börsen gaben zur Wochenmitte teilweise deutlich nach.
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