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11.06.2026 17:56:00
Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages
1. DO & CO +7,82 Prozent 2. AT&S +4,53 Prozent 3. Burgenland Holding +3,07 Prozent 4. EuroTeleSites +2,91 Prozent 5. Erste Group +2,56 Prozent 6. Frequentis +2,46 Prozent 7. Lenzing +2,46 Prozent 8. voestalpine +1,98 Prozent 9. BAWAG +1,87 Prozent 10. Frauenthal Holding +1,82 Prozent
Die zehn größten Kursverlierer vom Donnerstag:
1. Polytec -3,34 Prozent 2. Addiko Bank -1,92 Prozent 3. Zumtobel -1,01 Prozent 4. Österreichische Post -0,94 Prozent 5. Verbund -0,86 Prozent 6. Agrana -0,85 Prozent 7. CA Immo -0,68 Prozent 8. UBM -0,58 Prozent 9. Flughafen Wien -0,41 Prozent 10. FACC -0,39 Prozent
spa
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