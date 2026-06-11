11.06.2026 17:56:00

Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages

Die zehn größten Kursgewinner vom Donnerstag:

1. DO & CO +7,82 Prozent 2. AT&S +4,53 Prozent 3. Burgenland Holding +3,07 Prozent 4. EuroTeleSites +2,91 Prozent 5. Erste Group +2,56 Prozent 6. Frequentis +2,46 Prozent 7. Lenzing +2,46 Prozent 8. voestalpine +1,98 Prozent 9. BAWAG +1,87 Prozent 10. Frauenthal Holding +1,82 Prozent

Die zehn größten Kursverlierer vom Donnerstag:

1. Polytec -3,34 Prozent 2. Addiko Bank -1,92 Prozent 3. Zumtobel -1,01 Prozent 4. Österreichische Post -0,94 Prozent 5. Verbund -0,86 Prozent 6. Agrana -0,85 Prozent 7. CA Immo -0,68 Prozent 8. UBM -0,58 Prozent 9. Flughafen Wien -0,41 Prozent 10. FACC -0,39 Prozent

spa

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