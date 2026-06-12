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12.06.2026 18:10:00
Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages
1. BTV Vier Länder Bank +9,52 Prozent 2. AT&S +7,83 Prozent 3. Zumtobel +5,88 Prozent 4. Wienerberger +5,59 Prozent 5. DO & CO +5,44 Prozent 6. Mayr-Melnhof +5,12 Prozent 7. Gurktaler Stämme +5,11 Prozent 8. RHI Magnesita +5,06 Prozent 9. CA Immo +5,01 Prozent 10. Porr +4,82 Prozent
Die zehn größten Kursverlierer vom Freitag:
1. Wolford -5,76 Prozent 2. SW Umwelttechnik -2,63 Prozent 3. AustriaCard Holding -2,13 Prozent 4. Addiko Bank -1,96 Prozent 5. Wiener Privatbank -1,64 Prozent 6. AMAG -1,43 Prozent 7. Rosenbauer -0,96 Prozent 8. Agrana -0,86 Prozent 9. Sempert AG Holding -0,67 Prozent 10. Verbund -0,52 Prozent
spa
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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten am Freitag mit kräftigen Zuwächsen. Die US-Börsen konnten Gewinne verbuchen. Die asiatischen Börsen zogen zum Wochenschluss merklich an.