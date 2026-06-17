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17.06.2026 18:09:00
Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages
1. Lenzing +14,85 Prozent 2. AT&S +9,18 Prozent 3. Agrana +4,31 Prozent 4. RBI +4,21 Prozent 5. Porr +3,89 Prozent 6. Frauenthal Holding +3,64 Prozent 7. Zumtobel +3,53 Prozent 8. Stadlauer Malz +2,73 Prozent 9. Addiko Bank +2,65 Prozent 10. Wiener Privatbank +2,40 Prozent
Die zehn größten Kursverlierer vom Mittwoch:
1. Wolford -4,55 Prozent 2. Warimpex -4,47 Prozent 3. Bajaj Mobility -3,83 Prozent 4. AMAG -3,24 Prozent 5. Polytec -3,23 Prozent 6. AustriaCard Holding -2,53 Prozent 7. voestalpine -1,57 Prozent 8. RHI Magnesita -1,45 Prozent 9. Strabag -1,38 Prozent 10. Telekom Austria -1,32 Prozent
spa
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