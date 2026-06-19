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19.06.2026 18:10:00
Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages
1. Telekom Austria +5,93 Prozent 2. EuroTeleSites +3,15 Prozent 3. FACC +3,08 Prozent 4. EVN +2,76 Prozent 5. Sempert AG Holding +1,67 Prozent 6. AMAG +1,48 Prozent 7. Vienna Insurance +1,08 Prozent 8. UNIQA +0,70 Prozent 9. Erste Group +0,69 Prozent 10. Porr +0,67 Prozent
Die zehn größten Kursverlierer vom Freitag:
1. Strabag -3,67 Prozent 2. Agrana -3,33 Prozent 3. CPI Europe -3,08 Prozent 4. voestalpine -2,46 Prozent 5. Rosenbauer -2,30 Prozent 6. BTV Vier Länder Bank -2,17 Prozent 7. Frequentis -1,85 Prozent 8. Stadlauer Malz -1,75 Prozent 9. Bajaj Mobility -1,59 Prozent 10. Lenzing -1,55 Prozent
spa
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