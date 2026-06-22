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22.06.2026 18:23:00
Die zehn größten Kursgewinner und -verlierer des Tages
1. AT&S +5,75 Prozent 2. voestalpine +2,88 Prozent 3. Strabag +2,42 Prozent 4. Andritz +2,05 Prozent 5. Gurktaler Vorzüge +1,56 Prozent 6. RBI +1,47 Prozent 7. FACC +1,33 Prozent 8. Vienna Insurance +1,22 Prozent 9. CA Immo +1,08 Prozent 10. Agrana +0,86 Prozent
Die zehn größten Kursverlierer vom Montag:
1. Heid -20,00 Prozent 2. Lenzing -5,08 Prozent 3. Wolford -4,00 Prozent 4. Zumtobel -3,69 Prozent 5. Marinomed -3,19 Prozent 6. Telekom Austria -2,26 Prozent 7. Addiko Bank -2,17 Prozent 8. Polytec -2,01 Prozent 9. EVN -1,85 Prozent 10. Frauenthal -1,75 Prozent
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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Handel am Montag stärker. Der deutsche Aktienmarkt tendierte aufwärts. An der Wall Street spielt sich ein uneinheitlicher Handel ab. In Fernost schlugen die Märkte am Montag unterschiedliche Richtungen ein.